《盤後部署》貿易戰憂慮再加劇，港股恐再試２５１２５支持力

《經濟通通訊社１５日專訊》美股上周五（１２日）經歷巨震後反彈，三大指數齊見漲，其

中科技股升幅顯著，標普科技股指數大漲３﹒２％，為３月２６日來表現最強的一日，惜港股未

隨外圍反彈，中證監主席劉士奇「春天論」亦未能提振中港股市，且美國總統特朗普在接受外媒

訪問時表示可能對中國加徵第三輪關稅，在在打擊投資信心。

港股今早低開１１７點報２５６８３點，已全日最高位，隨後迅速下插，一度低見

２５３９９，最終收報２５４４５點，跌３５６點或跌１﹒３８％，主板成交８０８﹒８７億元

減少２７﹒２％。

國企指數收報１０１４４，跌１﹒５０％或跌１５４點。上證綜合指數收２５６８，跌

１﹒４９％或３８點，成交１０５２﹒１５億元人民幣。



＊人幣中間價十連跌，貿戰風波再起＊



美匯指數上周見６周新高９６後，回落至９４水平，現時企穩９５關。另一方面，人行降準

放水釋放７５００億元人民幣增量資金，拖累本身已處於弱勢的人民幣匯率再度下跌，加上人行

今日不開展逆回購操作，今日亦無逆回購到期，人民幣中間價十連跌，人民幣兌一美元中間價今

報６﹒９１５４，較上個交易日貶３４點子，為２０１７年１月以來新。人幣若持續弱勢，資產

變相減值。

其次，英國就脫歐問題再增變數，而意大利政府未就財案預算與歐盟達成共識，致歐元及英

鎊今早開盤受壓，美匯再展升勢加上美債持續走強，港股難見重大反彈。



＊中證監維穩難助中港股市擺脫弱勢＊



人行除了定向降準今日正式生效外，周末時中證監主席劉士奇召開投資者座談會，指：「現

在是股市的冬天，春天不會遠」，該番言論未能提振Ａ股表現，反令中港股市今日齊齊向下。

個別版塊方面，住建部或徵收消費稅、流轉稅、空置稅和物業稅等房地產稅，內房股繼續拖

累大市走低。

另一方面，美國總統特朗普表示有機會向中國徵收第三輪關稅，加上美國財長梅努欽指可擔

心中國以美債作貿易談判籌碼，貿戰氣氛緊張。港股今早難續上日升勢，低開１１７點已是全日

高位，其後跌幅擴大，現時十天及廿天平均線齊齊向下，今日接近全日低位２５４００收市。港

股弱勢顯然，恐再下試上周四（１１日）低位２５１２５點支持。（ｓｃ）

