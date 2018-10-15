《外企業績》摩通第三季盈利增長２５％，勝市場預期

《經濟通通訊社１５日專訊》摩通第三季盈利增長２５％至８３﹒８億美元，每股盈利２﹒

３４美元，優於市場預期的２﹒２５美元，受惠於利率走高以及減稅抵銷債券交易收入失色。

摩通行政總裁戴蒙稱，美國及全球經濟持續強勁，但經濟及地緣政治不確定性可能會對經濟

造成負面衝擊。

季內集團淨利息收入為１４１億美元，增長７％；股市業務收入上升１７％至１６億美元，

固定收益市場業務收入則減少６％至２８億美元。（ｍｎ）

