《經濟通通訊社１５日專訊》摩通第三季盈利增長２５％至８３﹒８億美元，每股盈利２﹒
３４美元，優於市場預期的２﹒２５美元，受惠於利率走高以及減稅抵銷債券交易收入失色。
摩通行政總裁戴蒙稱，美國及全球經濟持續強勁，但經濟及地緣政治不確定性可能會對經濟
造成負面衝擊。
季內集團淨利息收入為１４１億美元，增長７％；股市業務收入上升１７％至１６億美元，
固定收益市場業務收入則減少６％至２８億美元。（ｍｎ）
15/10/2018 08:16
《外企業績》摩通第三季盈利增長２５％，勝市場預期
《經濟通通訊社１５日專訊》摩通第三季盈利增長２５％至８３﹒８億美元，每股盈利２﹒
３４美元，優於市場預期的２﹒２５美元，受惠於利率走高以及減稅抵銷債券交易收入失色。
摩通行政總裁戴蒙稱，美國及全球經濟持續強勁，但經濟及地緣政治不確定性可能會對經濟
造成負面衝擊。
季內集團淨利息收入為１４１億美元，增長７％；股市業務收入上升１７％至１６億美元，
固定收益市場業務收入則減少６％至２８億美元。（ｍｎ）
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