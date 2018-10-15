【貿易開戰】特朗普稱或對華徵第三輪關稅，揚言中方無能力作報復

《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普在接受訪問是稱，有可能對中國加徵第三輪關

稅。

特朗普稱，中方希望進行談判，而他與中國國家主席習近平之間亦有很好的化學效應，但不

知道這能否延續下去。

特朗普稱，美國產品會因為對中國加徵關稅而變得更昂貴的說法到目前為止仍未有出現，他

揚言中方可以作出報復，但北京實在沒有足夠的彈藥進行報復。

當被問及他是否致力讓中國陷入經濟蕭條時，特朗普拒絕承認，但他稱中國股市在４個月下

跌３２％，情況就像１９２９年美國大蕭條開始時一樣。（ｍｎ）

