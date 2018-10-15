《經濟通通訊社１５日專訊》美國商務部表示，美國正在對中國製造的床褥進行反傾銷調查
，因之前收到多間美國廠商的投訴。
據美國商務部統計，去年進口自中國的床褥總值約４﹒４億美元。美國國際貿易委員會（Ｉ
ＴＣ）將在１１月２日之前做出初步決定，之後商務部會在５月１３日或之後作出最後決定。
商務部在聲明中稱，如果確認中方在美國以低於公允價值的價格銷售床褥，並損害美國的利
益，將對入口的中國床褥徵收關稅。（ｍｎ）
15/10/2018 09:15
【貿易開戰】美國商務部正對中國製床褥進行反傾銷調查
《經濟通通訊社１５日專訊》美國商務部表示，美國正在對中國製造的床褥進行反傾銷調查
，因之前收到多間美國廠商的投訴。
據美國商務部統計，去年進口自中國的床褥總值約４﹒４億美元。美國國際貿易委員會（Ｉ
ＴＣ）將在１１月２日之前做出初步決定，之後商務部會在５月１３日或之後作出最後決定。
商務部在聲明中稱，如果確認中方在美國以低於公允價值的價格銷售床褥，並損害美國的利
益，將對入口的中國床褥徵收關稅。（ｍｎ）
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