【貿易開戰】美國商務部正對中國製床褥進行反傾銷調查

《經濟通通訊社１５日專訊》美國商務部表示，美國正在對中國製造的床褥進行反傾銷調查

，因之前收到多間美國廠商的投訴。

據美國商務部統計，去年進口自中國的床褥總值約４﹒４億美元。美國國際貿易委員會（Ｉ

ＴＣ）將在１１月２日之前做出初步決定，之後商務部會在５月１３日或之後作出最後決定。

商務部在聲明中稱，如果確認中方在美國以低於公允價值的價格銷售床褥，並損害美國的利

益，將對入口的中國床褥徵收關稅。（ｍｎ）

