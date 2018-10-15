  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2018 09:15

【貿易開戰】美國商務部正對中國製床褥進行反傾銷調查

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國商務部表示，美國正在對中國製造的床褥進行反傾銷調查
，因之前收到多間美國廠商的投訴。
　　據美國商務部統計，去年進口自中國的床褥總值約４﹒４億美元。美國國際貿易委員會（Ｉ
ＴＣ）將在１１月２日之前做出初步決定，之後商務部會在５月１３日或之後作出最後決定。
　　商務部在聲明中稱，如果確認中方在美國以低於公允價值的價格銷售床褥，並損害美國的利
益，將對入口的中國床褥徵收關稅。（ｍｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
興證快訊15/10/2018
港股波動
國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
香港政情12/10/2018
【施政報告】發展局：聆聽意見及考慮供應諮詢後公布土地共享細節
香港政情12/10/2018
【施政報告】三隧分流社會效益每年8億元 收費調整經科學計算
香港政情12/10/2018
【施政報告】羅智光：看不到加強公務員的基本法知識是洗腦
香港政情12/10/2018
【施政報告】張建宗：傾向立檔案法 望今屆政府可完成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN