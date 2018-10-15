《經濟通通訊社１５日專訊》美國國家安全顧問博頓稱，將加強對中國政府的強硬態度，因
認為中方需要在貿易領域、國際、軍事及政治領域上作出調整。
博頓表示，美國政府將中國視為本世紀的重大問題，總統特朗普認為中國在國際秩序上一直
佔便宜，相信現在是時候站出來強硬應對。
另外，博頓還表示，中國違反國際貿易及商業準則，從而獲得可觀的經濟及軍事實力。他稱
，美國準備採取更多行動，限制對中國的敏感高科技產品出口。（ｍｎ）
15/10/2018 09:42
【貿易開戰】美國國家安全顧問：將加強美國政府對中國的強硬態度
《經濟通通訊社１５日專訊》美國國家安全顧問博頓稱，將加強對中國政府的強硬態度，因
認為中方需要在貿易領域、國際、軍事及政治領域上作出調整。
博頓表示，美國政府將中國視為本世紀的重大問題，總統特朗普認為中國在國際秩序上一直
佔便宜，相信現在是時候站出來強硬應對。
另外，博頓還表示，中國違反國際貿易及商業準則，從而獲得可觀的經濟及軍事實力。他稱
，美國準備採取更多行動，限制對中國的敏感高科技產品出口。（ｍｎ）
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