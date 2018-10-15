【貿易開戰】日本央行警告貿易緊張局勢加劇，全球經濟前景變差

《經濟通通訊社１５日專訊》日本央行行長黑田東彥表示，貿易爭端升級、新興市場動盪、

部分國家堆積巨額債務，都為全球經濟帶來風險。

這是黑田東彥對全球經濟前景變得黯淡的最強烈警告，他敦促全球各國繼續對話，重新認識

自由貿易的重要性，警告貿易保護主義若進一步加劇，可能損害貿易、企業信心及全球經濟增長

。

不過他提到，目前嚴峻的市場壓力僅限於某幾個經濟體，新興經濟體對於市場動盪有充分的

緩衝。（ｍｎ）

