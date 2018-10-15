《經濟通通訊社１５日專訊》據韓聯社報道，教宗方濟各有意明年春季訪問北韓，將會是首
位訪問平壤的教宗。正在歐洲訪問的南韓總統文在寅，將會向教宗轉達金正恩的邀請。（ｍｎ）
15/10/2018 10:58
【朝鮮局勢】據報教宗希望明年春季訪問北韓
《經濟通通訊社１５日專訊》據韓聯社報道，教宗方濟各有意明年春季訪問北韓，將會是首
位訪問平壤的教宗。正在歐洲訪問的南韓總統文在寅，將會向教宗轉達金正恩的邀請。（ｍｎ）
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