《經濟通通訊社１５日專訊》美國財長努欽表示，華府希望根據新修訂過的北美自由貿易協
定（ＮＡＦＴＡ）中的匯率章節，視作未來與田日本等國的貿易協議模式，以阻止夥伴國操縱匯
率。
當被問到美國是否會在與日本的貿易談判中討論匯率問題時，努欽表示，希望將匯率問題納
入未來的貿易協議中，基本上與所有國家的貿易談判都會這樣做，美國並非針對日本。
負責與美國貿易談判的日本經濟再生大臣茂木敏充表示，目前為止他並未與美國貿易代表萊
特希澤就匯率問題進行討論。（ｍｎ）
15/10/2018 11:49
【貿易開戰】美國擬在與日本等國貿易談判中加入條款阻操縱匯率
《經濟通通訊社１５日專訊》美國財長努欽表示，華府希望根據新修訂過的北美自由貿易協
定（ＮＡＦＴＡ）中的匯率章節，視作未來與田日本等國的貿易協議模式，以阻止夥伴國操縱匯
率。
當被問到美國是否會在與日本的貿易談判中討論匯率問題時，努欽表示，希望將匯率問題納
入未來的貿易協議中，基本上與所有國家的貿易談判都會這樣做，美國並非針對日本。
負責與美國貿易談判的日本經濟再生大臣茂木敏充表示，目前為止他並未與美國貿易代表萊
特希澤就匯率問題進行討論。（ｍｎ）
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