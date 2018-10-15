《外企動向》美國百年零售老店Ｓｅａｒｓ傳即將申請破產保護

《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述消息人士報道，美國百年零售老店Ｓｅａｒｓ當地

時間周一早上申請破產保護。

公司將關閉７００間店鋪中的１５０間，並計劃維持營運至假期旺季，希望在此期間尋求買

家。（ｍｎ）

