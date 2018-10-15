《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述消息人士報道，美國百年零售老店Ｓｅａｒｓ當地
時間周一早上申請破產保護。
公司將關閉７００間店鋪中的１５０間，並計劃維持營運至假期旺季，希望在此期間尋求買
家。（ｍｎ）
15/10/2018 13:08
《外企動向》美國百年零售老店Ｓｅａｒｓ傳即將申請破產保護
《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述消息人士報道，美國百年零售老店Ｓｅａｒｓ當地
時間周一早上申請破產保護。
公司將關閉７００間店鋪中的１５０間，並計劃維持營運至假期旺季，希望在此期間尋求買
家。（ｍｎ）
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