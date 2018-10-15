《外地經濟》德拉吉：意大利必須停止質疑歐元

《經濟通通訊社１５日專訊》歐洲央行行長德拉吉表示，意大利官員必須停止質疑歐元，需

要在預算問題的爭論中冷靜下來，因為已經對企業及家庭造成損害。

意大利聯合政府高級官員反稱，德拉吉應該冷靜下來，而不應把注意力引導至意政府官員對

歐元偶然的批評，而這些評論只是個人意見，對政府政策亦沒有影響。

意大利政府目前堅持將明年赤字提高兩倍，不再遵守之前縮減預算赤字的承諾。（ｍｎ）

