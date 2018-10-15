《新股掛牌》亮晴控股（０８６０３）開報０﹒３９元，高開近四成

《經濟通通訊社１５日專訊》香港醫學美容服務供應商亮晴控股（０８６０３）今早於創業

板掛牌上市，開報０﹒３９元，較招股價０﹒２８元高開３９﹒２９％，每手１００００，不計

手續費，每手賺１１００元。（ｕｌ）

