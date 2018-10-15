【新股上市】東方支付（０８６１３）暗盤平開後，現升逾９％

《經濟通通訊社１５日專訊》東方支付集團（０８６１３）明日在創業板上市，該股於輝立

證券暗盤交易系統中，平開報０﹒２２元，隨後一度高見０﹒２４９元，股份現升９﹒０１％，

報０﹒２４元，每手１００００股，不計手續費，每手賺２００元。

股份於耀才暗盤現報０﹒２５元，升１３﹒６４％。（ｕｌ）

