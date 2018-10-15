《異動股》瑞聲（２０１８）回吐逾３％創逾２２月低，暫最差藍籌

《經濟通通訊社１５日專訊》舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）上周五（１２日）

攜手反彈，當中，舜宇更大漲近１１％為表現最佳藍籌，不過，手機孖寶今日即見回吐。

瑞聲低開後跌穿７０元，更一度低見６８﹒４元，創逾２２月低，目前報６９﹒４元，下挫

３﹒６１％，為表現最差藍籌；成交約６６萬股，涉資４６１８萬元。

舜宇現價亦走低１﹒７７％，報７７﹒５５元；成交達５２萬股，涉資４０６１萬元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） ９﹒１５元 跌２﹒０３％

華顯光電 （００３３４） ０﹒６１元 無升跌

通達集團 （００６９８） １﹒０６元 升０﹒９５％

信利國際 （００７３２） １﹒１３元 升０﹒８９％

高偉電子 （０１４１５） ０﹒９２元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ４﹒４７元 跌０﹒２２％

瑞聲科技 （０２０１８） ６９﹒４０元 跌３﹒６１％

富智康 （０２０３８） ０﹒７２元 無升跌

舜宇光學 （０２３８２） ７７﹒５５元 跌１﹒７７％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒３５元 跌０﹒３０％

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（ｋｌ）

