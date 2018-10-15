《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國資委公布，前三季度中央企業累計實現
利潤總額１３４９１億元（人民幣﹒下同），同比增長２１﹒５％，增速連續五個月超過２０％
；實現淨利潤９８４１﹒３億元，同比增長１９﹒２％；歸屬於母公司所有者的淨利潤
５４８２﹒９億元，同比增長２１％。９月份當月實現利潤總額１４６２﹒１億元，同比增長８
﹒４％。有３４家企業效益增幅超過２０％，５４家企業效益增幅超過１０％。
15/10/2018 10:07
【駐京專電】國資委：首三季央企淨利潤同比增１９％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國資委公布，前三季度中央企業累計實現
利潤總額１３４９１億元（人民幣﹒下同），同比增長２１﹒５％，增速連續五個月超過２０％
；實現淨利潤９８４１﹒３億元，同比增長１９﹒２％；歸屬於母公司所有者的淨利潤
５４８２﹒９億元，同比增長２１％。９月份當月實現利潤總額１４６２﹒１億元，同比增長８
﹒４％。有３４家企業效益增幅超過２０％，５４家企業效益增幅超過１０％。
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