《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在國新辦發布會
表示，國資委開展劃轉社保基金的試點，目前三戶試點企業已經劃轉了國有資本２００多億元人
民幣，三戶試點的產權變更登記現在已經完成，正在會同社保基金理事會修改公司的章程，辦理
工商變更登記。同時，國資委著手研究第二批劃轉企業名單，將更多符合條件的中央企業列入劃
轉範圍，加大劃轉力度，盡快推動劃轉工作。
15/10/2018 11:09
【駐京專電】國資委：研究第二批劃轉社保基金企業名單
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在國新辦發布會
表示，國資委開展劃轉社保基金的試點，目前三戶試點企業已經劃轉了國有資本２００多億元人
民幣，三戶試點的產權變更登記現在已經完成，正在會同社保基金理事會修改公司的章程，辦理
工商變更登記。同時，國資委著手研究第二批劃轉企業名單，將更多符合條件的中央企業列入劃
轉範圍，加大劃轉力度，盡快推動劃轉工作。
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