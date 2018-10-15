《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在國新辦發布會
表示，８月份「雙百行動」啟動以來，目前改革任務已經覆蓋到所有地方國資委和雙百企業，打
通了改革政策落實最後一公裏。只要符合中央要求，就鼓勵企業大膽試、大膽改，近兩月已在海
康威視和煙台萬華，開展雙百行動的學習交流，分享改革經驗。
「雙百行動」是指國務院國企改革領導小組選取百家中央企業子企業和百家地方國有骨幹企
業，在２０１８－２０２０年期間實施「國企改革雙百行動」，改革將在以往混改的基礎上進一
步擴圍。
15/10/2018 11:19
【駐京專電】國資委：海康威視和萬華煙台開展「雙百行動」交流
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在國新辦發布會
表示，８月份「雙百行動」啟動以來，目前改革任務已經覆蓋到所有地方國資委和雙百企業，打
通了改革政策落實最後一公裏。只要符合中央要求，就鼓勵企業大膽試、大膽改，近兩月已在海
康威視和煙台萬華，開展雙百行動的學習交流，分享改革經驗。
「雙百行動」是指國務院國企改革領導小組選取百家中央企業子企業和百家地方國有骨幹企
業，在２０１８－２０２０年期間實施「國企改革雙百行動」，改革將在以往混改的基礎上進一
步擴圍。
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