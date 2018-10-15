  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2018 10:25

【上海專電】交行連平：房地產投資增速將於四季度回落

　　《經濟通通訊社記者林雯婕１５日上海專電》交行（０３３２８）（滬：６０１３２８）首
席經濟學家連平今日在交銀中國財富景氣指數發布會上表示，現在有的銀行新增貸款５０％以上
都是按揭貸款，這是難以持續的，未來宏觀調控部門會對此作相應調整，令樓市成交增速放緩，
未來一段時間房價回落比較大，相應的房地產投資增速將從現在的１０％再放緩，具體會在四季
度或明年一季度顯現。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
興證快訊15/10/2018
港股波動
國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
香港政情12/10/2018
【施政報告】發展局：聆聽意見及考慮供應諮詢後公布土地共享細節
香港政情12/10/2018
【施政報告】三隧分流社會效益每年8億元 收費調整經科學計算
香港政情12/10/2018
【施政報告】羅智光：看不到加強公務員的基本法知識是洗腦
香港政情12/10/2018
【施政報告】張建宗：傾向立檔案法 望今屆政府可完成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN