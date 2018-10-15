《經濟通通訊社記者林雯婕１５日上海專電》交行（０３３２８）（滬：６０１３２８）首
席經濟學家連平今日在交銀中國財富景氣指數發布會上表示，現在有的銀行新增貸款５０％以上
都是按揭貸款，這是難以持續的，未來宏觀調控部門會對此作相應調整，令樓市成交增速放緩，
未來一段時間房價回落比較大，相應的房地產投資增速將從現在的１０％再放緩，具體會在四季
度或明年一季度顯現。
15/10/2018 10:25
【上海專電】交行連平：房地產投資增速將於四季度回落
《經濟通通訊社記者林雯婕１５日上海專電》交行（０３３２８）（滬：６０１３２８）首
席經濟學家連平今日在交銀中國財富景氣指數發布會上表示，現在有的銀行新增貸款５０％以上
都是按揭貸款，這是難以持續的，未來宏觀調控部門會對此作相應調整，令樓市成交增速放緩，
未來一段時間房價回落比較大，相應的房地產投資增速將從現在的１０％再放緩，具體會在四季
度或明年一季度顯現。
|興證快訊15/10/2018
港股波動
|國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
|香港政情12/10/2018
【施政報告】發展局：聆聽意見及考慮供應諮詢後公布土地共享細節
|香港政情12/10/2018
【施政報告】三隧分流社會效益每年8億元 收費調整經科學計算
|香港政情12/10/2018
【施政報告】羅智光：看不到加強公務員的基本法知識是洗腦
|香港政情12/10/2018
【施政報告】張建宗：傾向立檔案法 望今屆政府可完成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰