【上海專電】交行連平：房地產投資增速將於四季度回落

《經濟通通訊社記者林雯婕１５日上海專電》交行（０３３２８）（滬：６０１３２８）首

席經濟學家連平今日在交銀中國財富景氣指數發布會上表示，現在有的銀行新增貸款５０％以上

都是按揭貸款，這是難以持續的，未來宏觀調控部門會對此作相應調整，令樓市成交增速放緩，

未來一段時間房價回落比較大，相應的房地產投資增速將從現在的１０％再放緩，具體會在四季

度或明年一季度顯現。

