《經濟通通訊社記者林雯婕１５日上海專電》近期在港股上市的多個新經濟公司破發，東方
證券研究所所長陳剛認為，對於新經濟公司，市場到了一個需要反思的時候。現時很多新經濟公
司是注重模式創新，而不注重技術創新。我們需要更加重視真正的科技進步。
說到新經濟公司的估值，他提到，有很多新經濟企業大量佔有公共資源，如果把這些公共資
源也算在企業的成本上，可能更正確地反應新經濟公司的估值，但核心在於作為一個企業，能不
能對國家發展帶來正向的作用。
15/10/2018 12:01
【上海專電】東方證券：需反思新經濟公司是否真的在進行技術創新
《經濟通通訊社記者林雯婕１５日上海專電》近期在港股上市的多個新經濟公司破發，東方
證券研究所所長陳剛認為，對於新經濟公司，市場到了一個需要反思的時候。現時很多新經濟公
司是注重模式創新，而不注重技術創新。我們需要更加重視真正的科技進步。
說到新經濟公司的估值，他提到，有很多新經濟企業大量佔有公共資源，如果把這些公共資
源也算在企業的成本上，可能更正確地反應新經濟公司的估值，但核心在於作為一個企業，能不
能對國家發展帶來正向的作用。
|興證快訊15/10/2018
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