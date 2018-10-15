《午市前瞻》港股將一浪接一浪地反覆向下，只宜短炒勿長揸

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行逾１萬億元人民幣定向降準今日生效，不過，包括中

國、日本等多國央行行長均表示貿易緊張局勢已開始對全球經濟增長構成下行壓力，港股未能承

接上日（１２日）及外圍的升勢，一度跌逾３００點，中午收市仍挫近２６０點。

美國總統特朗普在接受訪問時稱，有可能對中國加徵第三輪關稅。港股今早低開１１７點報

２５６８３點，已是半日最高位，隨後迅速下插至２５４６２點，跌３３８點，中午收跌２５９

點或跌１﹒０１％，報２５５４１點，主板成交４５３﹒８９億元。國企指數收報１０１７７點

，跌１﹒１８％或跌１２１點。

中證監主席劉士余周末召開投資者座談會，分析認為會議反映內地監管層維穩意圖明顯。不

過，滬深股市反覆向下。滬綜指半日收報２５８６點，跌０﹒７９％或２０點，成交６３６﹒６

億元人民幣。

重磅藍籌股方面，騰訊（００７００）高開後急轉直下，低見２７８﹒２元，午收２７９元

，下挫３﹒２６％。匯控（００００５）一度跌至６４﹒８５元的近１６個月低位，中午收市險

守６５元，滑１﹒５９％。中移動（００９４１）連跌第三日，午收軟１﹒２２％，報

７７﹒０５元；友邦（０１２９９）跌０﹒４％，報６２﹒７元；港交所（００３８８）無升跌

，報２０１元。

手機設備孖寶兩邊走，瑞聲科技（０２０１８）回吐６﹒０４％，報６７﹒６５元，為表現

最差藍籌；同行舜宇光學（０２３８２）曾經重上８４元，飆升逾６％，中午收漲３﹒２９％，

報８１﹒５５元，為升幅最大藍籌。



＊人行降準刺激失效，內銀股普遍回軟＊



人行年內第四次定向降準今日落地，惟內銀近全線下跌。工行（０１３９８）急挫１﹒９％

，報５﹒１７元；中行（０３９８８）走低１﹒８１％，報３﹒２５元；建行（００９３９）下

插１﹒４５％，報６﹒１２元；農行（０１２８８）亦跌１﹒４１％，報３﹒５元。

降準放水釋放７５００億元人民幣增量資金，拖累本身已處於弱勢的人民幣匯率再度下跌。

人民幣中間價十連跌，在岸及離岸人民幣亦一度跌至６﹒９２水平，三大鐵鳥股價全線挫逾２％

。國航（００７５３）急降２﹒６９％，報６﹒５元；南航（０１０５５）低飛２﹒３２％，報

４﹒２１元；東航（００６７０）走軟２﹒０８％，報４﹒２３元。

住建部或徵收消費稅、流轉稅、空置稅和物業稅等房地產稅，內房股遭殃。碧桂園

（０２００７）下挫４﹒４９％，報８﹒０８元；潤地（０１１０９）跌１﹒７６％，報

２５﹒１５元；中海外（００６８８）滑１﹒２９％，報２２﹒９元。融創中國（０１９１８）

跌幅更大，半日大挫５﹒０１％，報２０﹒８５元；恆大（０３３３３）亦軟４﹒７２％，報

１９﹒５８元。



＊華晨續挫近８％，中生製藥升３％＊



中汽協否認建議車輛購置稅減半，汽車股沽壓較大。華晨中國（０１１１４）未止跌，一度

跌至７﹒１９元的逾兩年低位，午收７﹒２９元，大瀉７﹒７２％。長城汽車（０２３３３）下

插５﹒１８％，報４﹒５８元，為表現最差國指成分股，東風集團（００４８９）挫

５﹒０６％，報７﹒３２元；吉利（００１７５）走低２﹒２７％，報１３﹒７６元；比亞迪

（０１２１１）逆市升０﹒３％，報５０﹒２元。

部分醫藥股有追捧，中國生物製藥（０１１７７）抗腫瘤藥註冊獲批，股價抽升

３﹒２３％，報６﹒７２元；石藥（０１０９３）午收報１６元，漲２﹒５６％，為最佳國指成

分股；潤藥（０３３２０）走高２﹒４３％，報１１﹒７８元。



＊鄺民彬：製藥股有增長前景，可作投資首選＊



凱基證券營運總裁鄺民彬向《經濟通通訊社》表示，標指結束六連跌，但今早港股仍低開

１１７點報２５６８３點，他認為１０月份的港股市況審慎。雖然港股出現超賣，但反彈力度有

限，因為投資者認為大市未見底，相信下月美國中期大選之前，投資者仍憂慮中美關係緊張，以

及美債收益率高企對港股不利。

鄺民彬認為２５０００點為支持位，最多升至２６０００點水平。他相信現時港股處於調整

格局，屬於熊市形態，未來將會一浪接一浪地反覆向下，如果跌穿２５０００點，將會逐步下跌

至２４０００點及２３０００點水平。

鄺民彬建議投資者於今年內須審慎，即使部分股份「超賣」，從而吸引投資者買入股份，但

只宜作短炒，不宜長線持有。如要作出投資，可留意製藥股，主要因為製藥股仍在增長。另外，

他預料明年第一季至第二季恆指見底至２２０００點至２３０００點水平，屆時可考慮買入恆指

成分股股份。（ｊｎ、ｋｌ）

