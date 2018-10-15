日本政府定於明年１０月，按計劃將消費稅稅率由８％上調至１０％，周一（１５日）會正
式公布；當局為防加稅衝擊經濟，會要求各省廳制定相應措施，促進房產及汽車等銷售。
日本傳媒報道，首相安倍晉三周一會在內閣會議上，正式公布上調消費稅的計劃，以增加政
府收入，填補財赤。
當局在２０１４年將消費稅稅率由５％，上調至現今的８％，隨即嚴重打擊國內消費，引發
經濟衰退；當局原本２０１５年１０月再次加稅的計劃被逼兩度延遲。《香港經濟日報》
15/10/2018 08:43
《地區經濟》日本明年加消費稅，延環保車稅優惠防衰退
日本政府定於明年１０月，按計劃將消費稅稅率由８％上調至１０％，周一（１５日）會正
式公布；當局為防加稅衝擊經濟，會要求各省廳制定相應措施，促進房產及汽車等銷售。
日本傳媒報道，首相安倍晉三周一會在內閣會議上，正式公布上調消費稅的計劃，以增加政
府收入，填補財赤。
當局在２０１４年將消費稅稅率由５％，上調至現今的８％，隨即嚴重打擊國內消費，引發
經濟衰退；當局原本２０１５年１０月再次加稅的計劃被逼兩度延遲。《香港經濟日報》
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