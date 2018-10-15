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即市新聞

15/10/2018 17:46

【本港樓市】政府第三季來自契約修訂及換地等地價收入近１６億元

　《經濟通通訊社１５日專訊》地政總署公布，在今年７－９月季度內在土地註冊處共註冊了
１６宗契約修訂及３宗換地個案，其中１１宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。
　　上述１９宗土地交易中，１１宗位於港島、５宗位於九龍及３宗位於新界，有關數字並不包
括小型屋宇個案。
　　該季度內有兩個地段以私人協約方式批出，其中一幅位於馬鞍山，批予香港房屋委員會作居
者有其屋計劃的發展用地；另一幅位於深水埗，批予市區重建局作住宅發展用途。
　　上述土地交易所得的地價收入總額約為１５﹒９９億元。（ｃｌ）

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