【企業盈喜】西王特鋼（１２６６）料首三季溢利升逾５０％

《經濟通通訊社１５日專訊》西王特鋼（０１２６６）發盈喜，預料截至９月底止首三季綜

合溢利按年升超過５０％，主要受惠於鋼材價格持續升高，原料價格上漲平緩，利潤空間加大，

鋼材毛利同步上升。同時，公司因獲認定為高新技術企業而導致所得稅開支減少，以及政府補助

增加。

另外，公司公布，第三季自行生產的鋼鐵產品之銷售量約７５﹒６萬噸，每噸毛利約８８６

元人民幣。（ｃｈ）

