《經濟通通訊社１５日專訊》亞洲水泥（００７４３）發盈喜，預期集團於截至今年９月底
止九個月未經審核的純利將較去年同期大幅增加。
董事會認為，預期純利增幅主要由於集團產品平均售價上升所致。（ｋｙ）
15/10/2018 16:37
【企業盈喜】亞洲水泥產品平均售價上升，帶動九個月純利按年大增
《經濟通通訊社１５日專訊》亞洲水泥（００７４３）發盈喜，預期集團於截至今年９月底
止九個月未經審核的純利將較去年同期大幅增加。
董事會認為，預期純利增幅主要由於集團產品平均售價上升所致。（ｋｙ）
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