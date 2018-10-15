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即市新聞

15/10/2018 18:05

【夜期時段】即月期指最新報２５４２０點，升７４點，低水２５點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５３４０點，跌６點，低水１０
５點，最新報２５４２０點，升７４點，低水２５點，合約成交３３７１張。
　　Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０１４５點，升１點，高水１點，最新報１０１７
３點，升２９點，高水２９點，合約成交１２９２張。（ｃｈ）

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