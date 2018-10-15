《再戰明天》ＡＰＥＣ副財長及央行副總裁開會，內地公布通脹率

《經濟通通訊社１５日專訊》明日舉行亞太經合組織（ＡＰＥＣ）副財長及央行副總裁會議

，內地公布９月通脹率。



＊ＡＰＥＣ副財長及央行副總裁會開議，澳洲央行公布貨幣政策會議記錄＊



明日，高盛、摩根士丹利和強生派業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席努伊

發表講話。２；００ａｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。

明日，在巴布亞新幾內亞莫爾斯比港舉行亞太經合組織（ＡＰＥＣ）副財長及央行副總裁會

議（ＦＣＢＤＭ）。

明早８：３０ａｍ，澳洲央行公布１０月貨幣政策會議的會議記錄。



＊內地公布９月通脹率＊



在數據方面，明早（１６日）５：００ａｍ，南韓公布９月出口物價和進口物價。

５：４５ａｍ，新西蘭公布第三季消費者物價指數，季率料由０﹒４％升上０﹒７％；年率料由

１﹒５％升上１﹒７％。

９：３０ａｍ，中國公布９月消費者物價指數，年率料由２﹒３％上揚至２﹒５％；生產者

物價指數年率料由４﹒１％降至３﹒６％。



＊英國公布８月國際勞工組織失業率＊



明午１２：００ｐｍ，日本公布９月東京住宅銷售。２：００ｐｍ，德國公布８月進口物價

，月率料由下滑０﹒２％轉為持平；年率料由５％升上１５﹒２％。

４：００ｐｍ，意大利公布８月工業訂單及工業銷售。４：３０ｐｍ，英國公布８月國際勞

工組織失業率（過去三個月），料維持於４％。



＊百田石油派業績＊



在本港，明日，百田石油（０８０１１）公布末期業績。大昌微綫集團（００５６７），星

辰通信（０１１５５）股東特別大會（ｈｏ）

