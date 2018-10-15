  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/10/2018 19:06

《再戰明天》ＡＰＥＣ副財長及央行副總裁開會，內地公布通脹率

　　《經濟通通訊社１５日專訊》明日舉行亞太經合組織（ＡＰＥＣ）副財長及央行副總裁會議
，內地公布９月通脹率。

＊ＡＰＥＣ副財長及央行副總裁會開議，澳洲央行公布貨幣政策會議記錄＊
　　
　　明日，高盛、摩根士丹利和強生派業績。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席努伊
發表講話。２；００ａｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。
　　明日，在巴布亞新幾內亞莫爾斯比港舉行亞太經合組織（ＡＰＥＣ）副財長及央行副總裁會
議（ＦＣＢＤＭ）。
　　明早８：３０ａｍ，澳洲央行公布１０月貨幣政策會議的會議記錄。

＊內地公布９月通脹率＊

　　在數據方面，明早（１６日）５：００ａｍ，南韓公布９月出口物價和進口物價。
５：４５ａｍ，新西蘭公布第三季消費者物價指數，季率料由０﹒４％升上０﹒７％；年率料由
１﹒５％升上１﹒７％。
　　９：３０ａｍ，中國公布９月消費者物價指數，年率料由２﹒３％上揚至２﹒５％；生產者
物價指數年率料由４﹒１％降至３﹒６％。

＊英國公布８月國際勞工組織失業率＊

　　明午１２：００ｐｍ，日本公布９月東京住宅銷售。２：００ｐｍ，德國公布８月進口物價
，月率料由下滑０﹒２％轉為持平；年率料由５％升上１５﹒２％。
　　４：００ｐｍ，意大利公布８月工業訂單及工業銷售。４：３０ｐｍ，英國公布８月國際勞
工組織失業率（過去三個月），料維持於４％。

＊百田石油派業績＊

　　在本港，明日，百田石油（０８０１１）公布末期業績。大昌微綫集團（００５６７），星
辰通信（０１１５５）股東特別大會（ｈｏ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS15/10/2018
【FOCUS】侵侵就「記者謎團」交鋒沙特 恐火燒後院
興證快訊15/10/2018
港股波動
國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
香港政情12/10/2018
【施政報告】發展局：聆聽意見及考慮供應諮詢後公布土地共享細節
香港政情12/10/2018
【施政報告】三隧分流社會效益每年8億元 收費調整經科學計算
香港政情12/10/2018
【施政報告】羅智光：看不到加強公務員的基本法知識是洗腦
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN