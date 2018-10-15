《經濟通通訊社１５日專訊》中國建材（０３３２３）發盈喜，預料截至９月底止首三季利
潤按年大幅增加，受惠於主要產品水泥的價格上漲，但因為按公允值於損益帳確認的金融資產公
允價值大幅下降，而抵銷了部分利好因素。（ｃｈ）
15/10/2018 17:32
【企業盈喜】中國建材（３３２３）料首三季利潤大增，因水泥價升
《經濟通通訊社１５日專訊》中國建材（０３３２３）發盈喜，預料截至９月底止首三季利
潤按年大幅增加，受惠於主要產品水泥的價格上漲，但因為按公允值於損益帳確認的金融資產公
允價值大幅下降，而抵銷了部分利好因素。（ｃｈ）
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