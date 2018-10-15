【企業盈喜】中煤能源（１８９８）料首三季利潤增長最多近６８％

《經濟通通訊社１５日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）發盈喜，預料

截至９月底止首三季利潤介乎４９億元至５３億元人民幣之間，按年增長５５﹒６％至６８﹒３

％，主要受惠於中國經濟總體平穩，集團壓降槓杆嚴控成本，資產運營效率和經營品質明顯提升

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