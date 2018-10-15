匯控騰訊挫２％，港股全日跌３５６點報２５４４５，成交８０９億

《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行逾１萬億元人民幣定向降準今日生效，而美國總統特

朗普在接受訪問時亦表示，有可能對中國加徵第三輪關稅。美國國家安全顧問博頓又指出，將加

強對中國政府的強硬態度，又表示美國將準備採取更多行動，限制對中國的敏感高科技產品出口

。

港股今早低開１１７點報２５６８３點後，隨著匯控（００００５）及騰訊（００７００）

雙雙受壓，加上內銀股隨Ａ股走弱，港股於收市前最多急挫４０１點，低見２５３９９點，最終

全日收報２５４４５點，跌３５６點或１﹒３８％。主板成交８０８﹒８７億元減少２７﹒２％

。

國企指數報１０１４４，跌１﹒５０％或跌１５４點。上證綜合指數報２５６８，跌３８點

或跌１﹒４９％，成交１０５２﹒１５億元人民幣。

騰訊控股今早曾跌穿２８０元關，午後跌幅減少，全日跌１﹒９４％，報２８２﹒８元；匯

控（００００５）盤中見６４﹒７元為約１６個月低位，全日走低１﹒９７％，報６４﹒７５元

；建行（００９３９）跌２﹒２５％，報６﹒０７元；中移動（００９４１）跌１﹒７９％，報

７６﹒６元；工行（０１３９８）跌２﹒０９％，報５﹒１６元。

瑞聲科技（０２０１８）跌７﹒６４％，報６６﹒５元，為跌幅最大藍籌。中生製藥

（０１１７７）附屬南京正大天晴製藥研發的抗腫瘤藥「注射用硼替佐米」已獲得藥監局頒發的

藥品註冊批件，全日升３﹒３８％，報６﹒７３元，為升幅最大藍籌。



＊住建部或徵收房地產稅，內房股全線走低＊



近日，國務院參事、住房和城鄉建設部原副部長仇保興在回答內媒提問時表示，房地產稅應

該分為四個稅徵收，分別為消費稅、流轉稅、空置稅和物業稅。內房股全線走低，碧桂園

（０２００７）挫６﹒７４％，報７﹒８９元；恆大（０３３３３）跌５﹒９９％報１９﹒３２

元；融創中國（０１９１８）跌７﹒９７％，報２０﹒２元；雅居樂（０３３８３）跌

４﹒３７％，報８﹒７５元；世茂房地產（００８１３）跌３﹒９２％，報１５﹒１８元；潤地

（０１１０９）跌３﹒１３％，報２４﹒８元；萬科（０２２０２）跌３﹒４５％，報２２﹒４

元。

人行定向降準今日生效，另再釋放增量資金約７５００億元人幣，即合共放水約１﹒２萬億

元人幣，然而內銀股全線隨市回吐。工行（０１３９８）跌２﹒０９％，報５﹒１６元；中國銀

行（０３９８８）跌１﹒８１％，報３﹒２５元；建行（００９３９）跌２﹒２５％，報６﹒０

７元；交行（０３３２８）跌１﹒６３％，報５﹒４３元。



＊內地汽車數據疲弱，汽車股再現沽壓＊



內地汽車數據表現疲弱，上周五（１２日）中汽協公布９月份汽車銷量為２３９萬輛，按年

下跌１１﹒６％，乘用車銷量達２０６萬輛，按年下跌１２％。汽車股全日沽壓現，華晨中國

（０１１１４）跌７﹒３４％，報７﹒３２元；吉利（００１７５）跌１﹒７％，報１３﹒８４

元；東風集團（００４８９）跌３﹒７６％，報７﹒４２元；慶鈴汽車（０１１２２）跌

０﹒９６％，報２﹒０６元；廣汽（０２２３８）跌２﹒４８％，報７﹒０９元；長汽

（０２３３３）跌２﹒９％，報４﹒６９元。

內需股全線向下。康師傅（００３２２）走底５﹒１８％，報１２﹒４４元；統一企業

（００２２０）跌４﹒４％，報７﹒６元；達利食品（０３７９９）跌２﹒７５％，報５﹒３１

元；旺旺（００１５１）跌２﹒４５％，報５﹒５８元；華潤啤酒（００２９１）跌１﹒９３％

，報２８元；蒙牛（０２３１９）跌２﹒３９％，報２２﹒４５元。



＊電力股普遍走低，電訊盈科升逾３％＊



電力股普遍走低。華電國際（０１０７１）跌３﹒５８％，報２﹒６９元；華能國際

（００９０２）跌３﹒０２％，報４﹒５元；華潤電力（００８３６）軟０﹒３１％，報

１３﹒０８元；大唐發電（００９９１）跌１﹒１２％，報１﹒７７元；中國電力

（０２３８０）逆市升０﹒６３％，報１﹒６元。

電訊盈科（００００８）獲摩通唱好升其目標價，由４﹒８元升至４﹒９元，投資評級由「

中性」升至「增持」。全日升３﹒２７％，報４﹒４２元，破５０天線（４﹒３１０元）及

２５０天線（４﹒２９６元）。

美團點評（０３６９０）獲摩通首予目標價９０元，投資評級為「增持」，最低見５３﹒７

元，創上市新低，全日走低６﹒４９％，報５５﹒４５元，較招股價６９元低約２４％。

飛尚無煙煤（０１７３８）急升６３﹒８９％，報１﹒１８元，為全日升幅最大個股；興業

新材料（０８０７３）跌６４﹒４６％收０﹒４３元，為全日跌幅最大個股。（ｍｗ）

