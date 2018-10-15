【香港政情】團體發起遊行反明日大嶼計劃，警方稱５８００人參加

《經濟通通訊社１５日專訊》新一份《施政報告》上星期推出，重點落在需填海１７００公

頃的「明日大嶼」計劃。有團體於昨日（１４日）發起遊行，要求政府撤回計劃。

示威者起步前先在銅鑼灣東角道默站５分鐘，至下午３時半開始遊行至政府總部公民廣場。

遊行隊伍由約１０名小朋友帶頭，寓意香港未來由他們掌握。

發起遊行的「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑表示，不會統計遊行人數，但遊行龍尾至傍晚６

時仍未到達終點，相信政府對反對「明日大嶼」的市民「心中有數」；警方則稱，遊行最高峰時

有５８００人參與。

謝世傑質疑，「明日大嶼」造價勢花萬億，將掏空香港的庫房儲備，批評計劃是「官商自肥

」。他指，香港不是土地短缺，而是集中在權貴手上，而政府卻不敢向他們動手，反而漠視民意

地大幅度填海，強調計劃犧牲的是香港人的未來。

團體在抵達政府總部後舉行集會，約有１００人參加。集會期間有數名戴上口罩的青年，於

前立法會議員姚松炎發言期間衝到台上，抗議大會不予他們發言，引起肢體衝突，警方其後介入

處理。

另外，香港獨立聯盟及學生獨立聯盟昨亦有参與遊行。他們在遊行隊伍抵達公民廣場後，呼

籲遊行人士前往美國駐港領事館遞交請願信，要求美國通過《香港人權民主法》，以凍結美國資

產方式，懲罰一眾官員。大批警員在場要求搜查參與者的隨身物品，又稱懷疑他們非法集會。香

港獨立聯盟召集人陳家駒晚上近９時稱集會結束，但會逗留至領事館接請願信為止。（ｃｗ）（

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