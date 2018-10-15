【港鐵頭痕】田北辰：港鐵建議加深開鑿紅磡站月台的石屎範圍

《經濟通通訊社１５日專訊》立會鐵路事宜小組委員會主席田北辰指，港鐵（０００６６）

今日向政府提交報告，提出鑿開沙中線紅磡站月台石屎方案，以檢視鋼筋被剪短的情況。他透露

，港鐵提出鑿得「深入一點」以便調查。他對此表示歡迎，但政府憂慮或會影響結構安全。

田北辰認為，難得港鐵希望深入調查，希望政府接納港鐵專家的建議。對於立法會最快於下

周三（２４日），討論是否引用《立法會（權力及特權）條例》調查有關問題，田北辰指若屆時

政府仍未公布鑿開石屎的詳情，他會支持議案。（ｃｗ）

