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15/10/2018 16:59

【香港政情】聶德權稱以現時社會氣氛，看不到重啟政改可有成果

　　《經濟通通訊社１５日專訊》政制及內地事務局局長聶德權表示，對於重啟政改，政府會謹
慎行事，先營造有利推動政改的社會氛圍。他強調，政府不能罔顧現實，貿然重啟政改，而以現
時的社會氣氛，亦看不到重啟可有成果。
　　經民聯林健鋒指不少人認為有需要為《基本法》２３條立法，以阻港獨思潮蔓延。聶德權表
示，要消除港獨思想，重要的是市民對有關議題有所認識，當局將會加強推廣憲法和《基本法》
的工作。（ｃｗ）（ｚｚ）

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