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即市新聞

15/10/2018 08:30

【Ａ股維穩】中證監召開投資者座談會，劉士余稱要穩信心提振信心

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》中國證監會主席劉士余到中信建投證券公
司北京東直門南大街營業部調研，召開投資者座談會，與會的私募基金和個人投資者代表共１５
人。大家從多個角度分析了今年以來Ａ股市場下行幅度與壓力偏大的基本原因，認為當前最重要
的是以深化改革、擴大對內對外開放為主線來提振市場信心。
　　與會投資者提出了十大建議，具體包括：提升股市戰略地位，深化國企改革，發展混合所有
制，提高上市公司質量，完善包括交易制度在內的基礎性制度，減稅讓利支持私募基金發展，引
導長期投資行為，培育機構投資者，推動長期資金入市，宏觀管理和監管部門及市場投資者均應
強化逆周期意識。
　
＊把「六穩」要求落實到位＊
　
　　劉士余表示，中證監歷來高度重視來自市場一線的聲音，大家提出的意見建議對於豐富完善
資本市場深化改革開放一攬子方案很有價值。
　　他表示，中證監將堅持市場化、法治化、國際化的方向不動搖，持續推進資本市場深化改革
、全面開放，成熟一項，推出一項。真正把黨中央關於經濟金融工作的「六穩」要求落實到位，
把資本市場改革開放的各項措施、依法全面從嚴的監管措施同穩信心、提振信心有機結合。牢牢
堅持「兩個毫不動搖」，從制度和工具等多方面加強創新，有效支持民營企業發展。中國股市有
上億中小投資者，這是中國特色。證監會將始終肩負起保護投資者特別是中小投資者合法權益的
使命，努力營造公開公平公正、清澈透明的資本市場生態。

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