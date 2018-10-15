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即市新聞

15/10/2018 08:30

【Ａ股維穩】中證監ＩＰＯ發審會本周暫停

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》自本輪新股發行重新啟動以來，中證監一
直保持新股常態化審核、常態化發行，按期公布發審會召開安排，並於每周五公布當周核發
ＩＰＯ批文的情況。但中證監會官方網站上周五（１２日）晚發布關於「組織發審委委員調研企
業融資」的簡短消息，稱下周將不召開ＩＰＯ發審會。
　　中證監公告，為提高資本市場服務實體經濟的能力，按照既定的工作計劃，下周擬集中組織
發審委委員就積極支持上市公司再融資相關事宜開展調研，沒有ＩＰＯ發審會安排。

＊ＩＰＯ發審會暫停，並非叫停ＩＰＯ＊

　　不過，ＩＰＯ發審會暫停，並非ＩＰＯ暫停。ＩＰＯ仍在常態化發行，上周五中證監按法定
程序核准了新疆交通建設集團股份有限公司、北京宇信科技集團股份有限公司等兩家企業的首發
申請，合計融資額不超過９億元人民幣。
　　市場認為，由於需要完成會後事項，發行人從上發審會通過審核到拿到ＩＰＯ批文還有一定
的周期，下周不召開ＩＰＯ發審會並不意味著當周沒有ＩＰＯ批文發放，也不意味著已取ＩＰＯ
批文的發行人將暫停發行程序。因此，不能將發審會的「空窗」與ＩＰＯ停發直接劃等號。　
　　中證監會近期並發布了啟動發審委換屆工作的消息。目前履職的第１７屆發審委成立於
２０１７年９月３０日，是主板與創業板合併的大發審委。截至２０１８年９月２７日，第１７
屆發審委共審核ＩＰＯ項目４５４個。根據證監會的工作安排，第１７屆發審委將工作到新一屆
發審委成立為止。

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