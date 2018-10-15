【駐京專電】銀保監任春生：險資股權投資行業限制或將取消

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》銀保監會保險資金運營部主任任春生在《

中國財富管理５０人論壇》上表示，，險資股權投資行業限制在未來或取消，以鼓勵保險機構更

積極參與解決上市公司的股票質押流動性風險。

任春生指出，當前整個經濟運行中出現了一系列前所未有的問題和新的挑戰：中美貿易摩擦

升級，全球經濟趨緩，外需放緩，壓力顯現，美聯儲加息，中美利差大幅收窄，人民幣貶值預期

升溫，大宗交易大宗商品的價格也在上漲，油價最近創了階段性的新高，也推升了通脹的預期，

國內股市大幅下挫，債市違約事件增加，房地產高負債經營風險脆弱性抬升，以Ｐ２Ｐ為代表的

互聯網金融和非法集資風險仍然處在多發易發的風險暴露期。

任春生表示，近年來保險業和保險資金在滿足居民風險需求和財富管理需求方面，以及優化

實體經濟結構支持實體經濟方面發揮了很多作用。近期保險資金監管的四點動向：（一）定向發

力，提升服務實體經濟的質效。（二）優化結構提高直接融資的比重，修訂股權投資和保險私募

基金的監管政策，采用負面清單的方式再結合正面引導。（三）推進中國保險投資基金設立服務

國家戰略的專項基金，對符合國家戰略導向的投資項目從投資範圍、投資比例和償付能力方面都

給予明確的支持。（四）推進股權投資計劃資產支持計劃這些保險資產管理產品的註冊改革。

