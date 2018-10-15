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15/10/2018 12:09

【打擊貪腐】中國華融原董事長賴小民嚴重違紀違法被開除黨籍公職

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《新華社》報道，日前，中央紀委國家監委對中國華融
（０２７９９）原黨委書記、董事長賴小民嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，決定給予賴
小民開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題
移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。
　　經查，賴小民違反政治紀律和政治規矩，違背中央金融工作方針政策，盲目擴張、無序經營
導致公司嚴重偏離主責主業，不履行全面從嚴治黨主體責任，造成惡劣政治影響；搞政治投機，
為個人職務升遷拉關系，搞美化宣傳個人，撈取政治資本，參加迷信活動，對抗組織審查。違反
中央八項規定精神，講排場、擺闊氣，揮霍浪費國家財產，違規組織公款宴請，頻繁在私人會所
和高檔餐廳接受私營企業主宴請，安排或接受下屬單位公款接待親屬旅遊。
　　控罪又指，賴小民違反組織紀律，在人大代表選舉和幹部推薦過程中搞非組織活動，在幹部
選拔任用過程中任人唯權、任人唯利、任人唯圈，嚴重污染企業政治生態；在組織函詢時不如實
說明問題，不按規定報告個人有關事項。違反廉潔紀律，收受禮品、禮金，利用職權或職務影響
為親友經營活動謀利，與多名女性搞權色交易。違反工作紀律，違規決定公司重大事項，越級插
手具體項目。利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益並收受巨額財物
涉嫌受賄犯罪；利用職務上的便利，非法佔有公共財物涉嫌貪污犯罪。
　　中央紀委指，賴小民身為黨員領導幹部，理想信念完全喪失，黨性原則蕩然無存，擅權妄為
、腐化墮落、道德敗壞、生活奢靡，甘於被「圍獵」，嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌
犯罪，並在黨的十八大後不收斂、不收手，且毫無顧忌、不知敬畏、變本加厲，政治問題與經濟
問題相互交織，群眾反映特別強烈、腐敗問題特別嚴重、性質特別惡劣，應予嚴肅處理。
（ｂｉ）

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