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即市新聞

15/10/2018 09:15

【Ａ股維穩】深圳政府設「風險共濟」資金，助降深市Ａ股質押風險

　　《經濟通通訊社１５日專訊》上星期Ａ股跟隨外圍震盪，據《上海證券報》報道，深圳市政
府近日安排數百億元人民幣專項資金，從債權和股權兩個方面入手，降低深圳Ａ股上市公司股票
質押風險。目前「風險共濟」資金已經到位，首批逾２０家獲「救助」企業也已敲定。　
　　據報，深圳此次「馳援」並非直接救市，「風險共濟」資金嚴格以市場化方式運作，負責運
作相關資金的管理機構還持政策目標和盈利目標雙重的指標，所以想獲得「馳援」，還要視乎企
業自身的條件。
　　目前，相關部門已根據「基本門檻」初步篩選出首批２０家至３０家符合條件的企業，有的
已經啟動盡職調查及談判。以債權方式為例，據了解，作為管理機構的深圳市高新投、中小型集
團等，首先是從深圳市國資委旗下的安居集團取得一定期限的專項貸款，承諾到期還本付息，在
實現政策目標的前提下，通過市場化、專業化運作，自行對借款資金進行管理，自負盈虧。
　　選出「馳援」優質上市公司的決定，是建立在深入摸底調查及各方深入交流的基礎上的，最
終目標是政府、銀行、社會資本、企業多方合力，促進上市公司穩健發展。因此，儘管相關部門
已初步篩選出首批符合條件的名單，並已就其中部分展開盡調和談判，但最後落實還要看雙方談
判情況。
　　統計數據顯示，深圳共有Ａ股上市公司２８１家。截至８月２０日，有股權質押的上市公司
共１９８家，佔比７０％。（ａｃ）

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