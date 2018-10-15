《經濟通通訊社１５日專訊》瑞銀發表報告，指中國為對沖貿易戰影響而出台的寬鬆政策力
度愈見加強，經常帳戶逆差可能會更大，隨著貿易戰的影響逐漸浮現，人民幣眨值壓力或繼續加
劇。
瑞銀預計，今年底人民幣兌美元會跌至７，到２０１９年底會見７﹒３。報告更指，如果貿
易戰進一步升級，美國對中國所有出口商品加徵２５％關稅，２０１９年人民幣兌美元匯率可能
會逼近７﹒５。（ａｃ）
15/10/2018 14:22
【聚焦人幣】瑞銀料人幣匯率年底跌至７，貿戰若升級或逼近７﹒５
《經濟通通訊社１５日專訊》瑞銀發表報告，指中國為對沖貿易戰影響而出台的寬鬆政策力
度愈見加強，經常帳戶逆差可能會更大，隨著貿易戰的影響逐漸浮現，人民幣眨值壓力或繼續加
劇。
瑞銀預計，今年底人民幣兌美元會跌至７，到２０１９年底會見７﹒３。報告更指，如果貿
易戰進一步升級，美國對中國所有出口商品加徵２５％關稅，２０１９年人民幣兌美元匯率可能
會逼近７﹒５。（ａｃ）
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