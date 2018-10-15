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15/10/2018 09:41

【聚焦人幣】人幣中間價２１個月低，即期開市升２７點子

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１５４，較上個交易日貶
３４點子，為２０１７年１月，約２１個月以來新低，連跌１０個交易日，上個交易日報
６﹒９１２０。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２７點子，報６﹒９２０７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９２３４。
　　而離岸人民幣則收復６﹒９２關，暫在６﹒９１９３徘徊。（ａｃ）

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