《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１５４，較上個交易日貶
３４點子，為２０１７年１月，約２１個月以來新低，連跌１０個交易日，上個交易日報
６﹒９１２０。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２７點子，報６﹒９２０７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９２３４。
而離岸人民幣則收復６﹒９２關，暫在６﹒９１９３徘徊。（ａｃ）
15/10/2018 09:41
【聚焦人幣】人幣中間價２１個月低，即期開市升２７點子
《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１５４，較上個交易日貶
３４點子，為２０１７年１月，約２１個月以來新低，連跌１０個交易日，上個交易日報
６﹒９１２０。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２７點子，報６﹒９２０７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９２３４。
而離岸人民幣則收復６﹒９２關，暫在６﹒９１９３徘徊。（ａｃ）
|興證快訊15/10/2018
港股波動
|國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
|香港政情12/10/2018
【施政報告】發展局：聆聽意見及考慮供應諮詢後公布土地共享細節
|香港政情12/10/2018
【施政報告】三隧分流社會效益每年8億元 收費調整經科學計算
|香港政情12/10/2018
【施政報告】羅智光：看不到加強公務員的基本法知識是洗腦
|香港政情12/10/2018
【施政報告】張建宗：傾向立檔案法 望今屆政府可完成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰