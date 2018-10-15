【聚焦人幣】人幣中間價２１個月低，即期開市升２７點子

《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１５４，較上個交易日貶

３４點子，為２０１７年１月，約２１個月以來新低，連跌１０個交易日，上個交易日報

６﹒９１２０。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２７點子，報６﹒９２０７，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒９２３４。

而離岸人民幣則收復６﹒９２關，暫在６﹒９１９３徘徊。（ａｃ）

