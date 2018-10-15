《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，今日下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城
市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率１個百分點，當日到期的
４５１５億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）不再續做。採取上述措施後，銀行體系
流動性總量處於較高水平，可吸收金融機構繳存法定存款準備金、政府債券發行繳款等因素的影
響，今日不開展公開市場操作。減去對沖到期的４５１５億元ＭＬＦ，是次降準可以為市場釋出
７５００億元。（ａｃ）
15/10/2018 09:18
【人行降準】人行不開展逆回購操作，降準今生效對沖ＭＬＦ到期
《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，今日下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城
市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率１個百分點，當日到期的
４５１５億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）不再續做。採取上述措施後，銀行體系
流動性總量處於較高水平，可吸收金融機構繳存法定存款準備金、政府債券發行繳款等因素的影
響，今日不開展公開市場操作。減去對沖到期的４５１５億元ＭＬＦ，是次降準可以為市場釋出
７５００億元。（ａｃ）
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