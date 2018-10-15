《經濟通通訊社１５日專訊》中證監表示，未來一周中證監擬集中組織發審委委員就積極支
持上市公司再融資相關事宜開展調研，暫停ＩＰＯ發審會一星期。
申萬宏源證券首席分析師桂浩明認為，發審會「空窗」不代表ＩＰＯ停發，因為目前已經有
不少公司過會，中證監可以根據市場情況批准公司上市發行。同時，上周五（１２日）晚間中證
監公布核准２家企業的首發申請，合計募集資金規模不超過９億元人民幣。桂浩明指，監管層合
理安排ＩＰＯ節奏和規模的行動，體現出呵護市場、穩定信心的用意。（ｅｙ）
15/10/2018 08:53
【Ａ股維穩】中證監停ＩＰＯ發審一周，專家稱監管層呵護市場
《經濟通通訊社１５日專訊》中證監表示，未來一周中證監擬集中組織發審委委員就積極支
持上市公司再融資相關事宜開展調研，暫停ＩＰＯ發審會一星期。
申萬宏源證券首席分析師桂浩明認為，發審會「空窗」不代表ＩＰＯ停發，因為目前已經有
不少公司過會，中證監可以根據市場情況批准公司上市發行。同時，上周五（１２日）晚間中證
監公布核准２家企業的首發申請，合計募集資金規模不超過９億元人民幣。桂浩明指，監管層合
理安排ＩＰＯ節奏和規模的行動，體現出呵護市場、穩定信心的用意。（ｅｙ）
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