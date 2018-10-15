《經濟通通訊社１５日專訊》麥捷科技（深：３００３１９）今在投資者互動平台表示，與
深圳專項工作小組接觸過，深圳國資委旗下高新投已協助公司控股股東化解質押風險事宜，並於
９月２５日辦理了相關股權質押。
中信海直（深：００００９９）同樣面臨股權質押風險，但公司在投資者互動平台表示，目
前尚未獲知相關消息。
深圳市政府近日安排數百億元人民幣專項「風險共濟」資金，從債權和股權兩個方面入手，
降低深圳Ａ股上市公司股票質押風險，目前資金已經到位，首批逾２０家獲「救助」企業也已敲
定。（ｅｙ）
15/10/2018 15:38
【Ａ股維穩】麥捷科技：已獲深圳國資委協助化解大股東質押風險
《經濟通通訊社１５日專訊》麥捷科技（深：３００３１９）今在投資者互動平台表示，與
深圳專項工作小組接觸過，深圳國資委旗下高新投已協助公司控股股東化解質押風險事宜，並於
９月２５日辦理了相關股權質押。
中信海直（深：００００９９）同樣面臨股權質押風險，但公司在投資者互動平台表示，目
前尚未獲知相關消息。
深圳市政府近日安排數百億元人民幣專項「風險共濟」資金，從債權和股權兩個方面入手，
降低深圳Ａ股上市公司股票質押風險，目前資金已經到位，首批逾２０家獲「救助」企業也已敲
定。（ｅｙ）
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