【Ａ股維穩】麥捷科技：已獲深圳國資委協助化解大股東質押風險

《經濟通通訊社１５日專訊》麥捷科技（深：３００３１９）今在投資者互動平台表示，與

深圳專項工作小組接觸過，深圳國資委旗下高新投已協助公司控股股東化解質押風險事宜，並於

９月２５日辦理了相關股權質押。

中信海直（深：００００９９）同樣面臨股權質押風險，但公司在投資者互動平台表示，目

前尚未獲知相關消息。

深圳市政府近日安排數百億元人民幣專項「風險共濟」資金，從債權和股權兩個方面入手，

降低深圳Ａ股上市公司股票質押風險，目前資金已經到位，首批逾２０家獲「救助」企業也已敲

定。（ｅｙ）

