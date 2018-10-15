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15/10/2018 18:07

【Ａ股維穩】人民日報評論：中國經濟底氣十足，創新挖潛後勁大

　　《經濟通通訊社１５日專訊》官媒《人民日報》發表評論文章指出，隨著中美經貿摩擦升級
，以及經濟發展進程中結構性矛盾的顯現，對中國經濟的研判，社會上也出現了一些疑慮和擔憂
。觀察中國經濟就如同識別人體一樣，健康與否，不能只看表象與局部，更要透過體徵、體量，
看體魄。體魄好，首先體質要好。經濟走勢是否健康，不能只看增長得快不快，關鍵要看運行得
穩不穩。

＊主要宏觀經濟指標在合理區間，中國經濟底氣十足＊

　　評論表示，上半年中國經濟增速為６﹒８％，連續１２個季度穩定運行在６﹒７％至
６﹒９％的區間內，波動區間僅有０﹒２個百分點。如此窄幅的波動，又是在中國經濟總量突破
８０萬億元的基礎上實現的，可見中國經濟發展的「大盤」是穩的。
　　更何況，前８個月中國城鎮新增就業完成了年度目標任務的９０％，居民消費價格溫和上漲
，外匯儲備始終保持在３萬億美元以上，主要宏觀經濟指標全部運行在合理區間內，中國經濟可
謂底氣十足。

＊中國經濟沒有過不去的坎，創新挖潛後勁大＊

　　評論又指，面對新挑戰、新困難，不回避、不動搖，聚焦「六個穩」，做好自己的事，中國
經濟沒有過不去的坎，體能「棒棒噠」。看需求，市場紅火升級旺；看動力，創新挖潛後勁大；
看底牌，工具豐富經驗足。經濟運行從來都不是百米衝刺，只拼速度，僅看一時。它更像是一場
馬拉松，既考驗身體的耐力，也挑戰心理的承受力。只要我們變中謀穩、穩中求進、進中突破，
憑著當下中國經濟的這股子精氣神，中國經濟航船一定能夠劈波斬浪、行穩致遠。（ｂｉ）

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