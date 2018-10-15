【ＦＯＣＵＳ】侵侵就「記者謎團」交鋒沙特，恐火燒後院

【ＦＯＣＵＳ】繼「牧師拘押風雲」與土耳其過招後，侵侵再就「記者消失謎團」與沙特交

鋒。隨著居於美國的沙特裔《華盛頓郵報》著名記者卡舒吉（Ｊａｍａｌ

Ｋｈａｓｈｏｇｇｉ）自本月２日進入沙特駐土耳其伊斯坦布爾總領事館後「人間蒸發」，面臨

兩黨施壓的侵侵周日（１４日）「誓言」，若沙特被證實與卡舒吉失蹤有關，勢遭「嚴厲懲罰（

ｓｅｖｅｒｅ ｐｕｎｉｓｈｍｅｎｔ）」，沙特股市應聲一度急挫７％，錄２０１４年１２月

以來最大跌幅。

不過，跟早前土耳其因美國制裁股匯齊跌，最終「服軟」釋放美國牧師

Ａｎｄｒｅｗ Ｂｒｕｎｓｏｎ不同，攜「全球最大原油出口國」地位的沙特已揚言，若受制裁

必將報復；該國官方媒體甚至指「油價有可能飆升至每桶２００美元」。侵侵的中期選舉大計會

否因國際油價飛升和中東地緣危機迅速升級再添變數？可謂一切皆有可能。



＊放制裁狠話惟續軍售，左右不討好＊



被稱作「沙特異見者」的卡舒吉，被普遍相信月初進入沙特領事館後遭沙特特工殺害。儘管

沙特堅稱相關指控是誣陷，但消息就指，土耳其政府已掌握經由卡舒吉智能手錶上傳雲端的遇害

過程錄音。

事件引發ＣＮＮ、紐約時報、英國金融時報、日經新聞等媒體，以及摩根大通、福特汽車、

Ｕｂｅｒ等企業紛紛杯葛下周將於沙特舉行的「Ｆｕｔｕｒｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ

Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ」，該峰會素有「沙漠中的達沃斯」之稱，被視作國際社會自「９．１１

」後對沙特最大的聲譽反彈和孤立。

此外，法國、德國、英國等國齊要求沙特調查事件，並指可能有嚴重後果；面對國會兩黨壓

力的侵侵亦聲稱，如果真兇為沙特政府的話，白宮將「非常沮喪和憤怒」。

不過姿態歸姿態，侵侵已「預告」，制裁不會包括停止對沙特１１００億美元軍售，以免便

宜了俄羅斯和中國，以及打擊波音、洛歇馬丁等美國企業。但此番示好言論不單引發美國國內對

其「就業機會高於人權承諾」的批評，更無礙沙特威脅動用「石油武器」報復，為１９７３年中

東戰爭以來首次。



＊美９月進口物價錄５月來最大增幅＊



沙特的出口術刺激布蘭特原油最新升逾１％攀上８１美元關口。無獨有偶，美國勞工部最新

公布，９月進口物價錄０﹒５％的５月以來最大增幅，因能源價格再次上漲。適逢１１月美國中

期選舉和對伊朗石油禁運臨近，侵侵若與沙特反面引發油價暴漲，恐再增民主黨攻擊的籌碼。

知名油價分析員、Ａｇａｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ的Ｊｏｈｎ Ｋｉｌｄｕｆｆ就警告，美國

制裁沙特可能令事件迅速升級，因石油是沙特使用的最明顯武器，「他們將確保其他人也會感到

痛苦。」

另有分析師擔心，沙特王儲薩勒曼立場強硬，地緣危機意味流入沙特的外國資金將大減，並

加速投資者沽售當地股票，此或觸發新興市場的又一輪洗倉潮。就在沙特暴瀉當日，科威特、杜

拜的股市亦跌逾１﹒５％。

對喜歡逞嘴勁的侵侵來說，「制裁」如何能既不與沙特反面，但又不落民主黨口實，或是又

一棘手難題。畢竟，他的前任奧巴馬在２０１３年埃及軍方推翻民選總統穆爾西後，宣布停止對

該國經濟和軍事援助，被坊間視為捍衛了美國的「價值底線」。（經濟通通訊社 俞瑾）

