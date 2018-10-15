《經濟通通訊社１５日專訊》中原地產表示，康怡花園相隔個半月未錄得成交後，新近錄得
首宗成交。新近成交單位為康怡花園Ｎ座高層１５室，實用面積４６６平方呎，建築面積５８８
平方呎，２房間隔。業主叫價９６０萬元，最終劈價１１０萬元以８５０萬元將單位易手，折合
平均實用呎價１８２４０元。是次成交價返回３月成交價，對上同類成交單位為Ｒ座高層２室，
成交價為８４０萬元。
原業主於１９９１年３月以１２７萬元買入單位，持貨２７年，帳面獲利７２３萬元，單位
升值５﹒７倍。（ｃｙ）
15/10/2018 15:07
【本港樓市】康怡花園兩房業主劈價１１０萬元，以８５０萬元沽出
《經濟通通訊社１５日專訊》中原地產表示，康怡花園相隔個半月未錄得成交後，新近錄得
首宗成交。新近成交單位為康怡花園Ｎ座高層１５室，實用面積４６６平方呎，建築面積５８８
平方呎，２房間隔。業主叫價９６０萬元，最終劈價１１０萬元以８５０萬元將單位易手，折合
平均實用呎價１８２４０元。是次成交價返回３月成交價，對上同類成交單位為Ｒ座高層２室，
成交價為８４０萬元。
原業主於１９９１年３月以１２７萬元買入單位，持貨２７年，帳面獲利７２３萬元，單位
升值５﹒７倍。（ｃｙ）
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