《經濟通通訊社１５日專訊》製造馬來西亞及越南輸配電系統所用的電力電纜產品ＯＣＣ
Ｃａｂｌｅｓ（０１７９１）宣布，鑒於不利的全球市場狀況，公司及聯席全球協調人已決定全
球發售將不會按原定計劃進行。
該股於本月初宣布，預期下周五（１９日）主板買賣，招股價介乎０﹒６至０﹒８元，集資
規模１﹒６２億元至２﹒１６億元，以每手４０００股為買賣單位，入場費約３２３２﹒２５元
。（ｈｍ）
15/10/2018 08:14
【ＩＰＯ反應】ＯＣＣ（０１７９１）：全球市況不利，擱置上市
《經濟通通訊社１５日專訊》製造馬來西亞及越南輸配電系統所用的電力電纜產品ＯＣＣ
Ｃａｂｌｅｓ（０１７９１）宣布，鑒於不利的全球市場狀況，公司及聯席全球協調人已決定全
球發售將不會按原定計劃進行。
該股於本月初宣布，預期下周五（１９日）主板買賣，招股價介乎０﹒６至０﹒８元，集資
規模１﹒６２億元至２﹒１６億元，以每手４０００股為買賣單位，入場費約３２３２﹒２５元
。（ｈｍ）
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