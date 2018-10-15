【ＩＰＯ反應】ＯＣＣ（０１７９１）：全球市況不利，擱置上市

《經濟通通訊社１５日專訊》製造馬來西亞及越南輸配電系統所用的電力電纜產品ＯＣＣ

Ｃａｂｌｅｓ（０１７９１）宣布，鑒於不利的全球市場狀況，公司及聯席全球協調人已決定全

球發售將不會按原定計劃進行。

該股於本月初宣布，預期下周五（１９日）主板買賣，招股價介乎０﹒６至０﹒８元，集資

規模１﹒６２億元至２﹒１６億元，以每手４０００股為買賣單位，入場費約３２３２﹒２５元

。（ｈｍ）

