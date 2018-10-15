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15/10/2018 08:12

【企業盈喜】中國投融資（１２２６）料中期虧轉盈，受惠投資收益

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國投融資（０１２２６）宣布，預計今年９月底止六個月錄
得虧轉盈，主要由於上年度錄得上市投資淨虧損，而本年度則錄得淨收益。
　　公司將於１１月公布業績。（ｈｍ）

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