【企業盈喜】東北電氣（４２）料首三季虧轉盈最多３５００萬人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》東北電氣（０００４２）（深：０００５８５）宣布，預計今

年首三季度累計淨利潤約３０００萬元至３５００萬元（人民幣．下同），每股收益３﹒４３分

至４﹒０１分，上年度則錄虧損２７８８萬元，每股收益虧損３﹒１９分。

公司錄得盈轉虧，主因受惠收回代償擔保款，及置出全資子公司新東北電氣（錦州）電力電

容器資產錄得了非經常性損益。業績將於１０月底前公布。（ｈｍ）

