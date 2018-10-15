《經濟通通訊社１５日專訊》東北電氣（０００４２）（深：０００５８５）宣布，預計今
年首三季度累計淨利潤約３０００萬元至３５００萬元（人民幣．下同），每股收益３﹒４３分
至４﹒０１分，上年度則錄虧損２７８８萬元，每股收益虧損３﹒１９分。
公司錄得盈轉虧，主因受惠收回代償擔保款，及置出全資子公司新東北電氣（錦州）電力電
容器資產錄得了非經常性損益。業績將於１０月底前公布。（ｈｍ）
15/10/2018 08:12
【企業盈喜】東北電氣（４２）料首三季虧轉盈最多３５００萬人幣
《經濟通通訊社１５日專訊》東北電氣（０００４２）（深：０００５８５）宣布，預計今
年首三季度累計淨利潤約３０００萬元至３５００萬元（人民幣．下同），每股收益３﹒４３分
至４﹒０１分，上年度則錄虧損２７８８萬元，每股收益虧損３﹒１９分。
公司錄得盈轉虧，主因受惠收回代償擔保款，及置出全資子公司新東北電氣（錦州）電力電
容器資產錄得了非經常性損益。業績將於１０月底前公布。（ｈｍ）
|國際動態15/10/2018
特：倘沙特涉作家遇害將嚴懲 惟不叫停軍售
|香港政情12/10/2018
【施政報告】發展局：聆聽意見及考慮供應諮詢後公布土地共享細節
|香港政情12/10/2018
【施政報告】三隧分流社會效益每年8億元 收費調整經科學計算
|香港政情12/10/2018
【施政報告】羅智光：看不到加強公務員的基本法知識是洗腦
|香港政情12/10/2018
【施政報告】張建宗：傾向立檔案法 望今屆政府可完成
|FOCUS12/10/2018
【FOCUS】「央媽Put」人幣急彈 美股劇震催生習特會？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰