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15/10/2018 08:12

【企業盈喜】東北電氣（４２）料首三季虧轉盈最多３５００萬人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》東北電氣（０００４２）（深：０００５８５）宣布，預計今
年首三季度累計淨利潤約３０００萬元至３５００萬元（人民幣．下同），每股收益３﹒４３分
至４﹒０１分，上年度則錄虧損２７８８萬元，每股收益虧損３﹒１９分。
　　公司錄得盈轉虧，主因受惠收回代償擔保款，及置出全資子公司新東北電氣（錦州）電力電
容器資產錄得了非經常性損益。業績將於１０月底前公布。（ｈｍ）

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