《經濟通通訊社１５日專訊》互太紡織（０１３８２）宣布，預期今年９月底止中期盈利按
年增２７％至約４﹒９億元，主因越南廠房逐漸恢復生產、銷售量增長及售價上調。公司將於
１１月公布業績。（ｈｍ）
15/10/2018 08:12
【企業盈喜】互太紡織（０１３８２）料中期賺４﹒９億增２７％
《經濟通通訊社１５日專訊》互太紡織（０１３８２）宣布，預期今年９月底止中期盈利按
年增２７％至約４﹒９億元，主因越南廠房逐漸恢復生產、銷售量增長及售價上調。公司將於
１１月公布業績。（ｈｍ）
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