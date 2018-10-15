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15/10/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】港股彈５３５點，北水流入２０億，買匯控吉利工行

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港股上周四（１１日）經歷大瀉，上周五（１２日）終現大反
彈，全日急升５３５﹒１２點或升２﹒１２％，收報２５８０１﹒４９點。
　　北水連續五日流入港股，上周五淨流入２０﹒４９億元人民幣，其中買盤最多的個股為匯控
（００００５）、吉利（００１７５）、工行（０１３９８）、建行（００９３９）；相反沽盤
最多的個股為融創（０１９１８）、港交所（００３８８）。過去一周淨流入港股８１﹒０２億
元人民幣。
　　上周五全日主板成交１１１１﹒４８億元，按日減少２０﹒５％；港股通成交額
１０８﹒６３億，佔大市成交９﹒７７％。
　
＊北水全周流入匯控２７億＊
　
　　市況波動，匯控成為北水避風港，上周五北水淨流入匯控７﹒６７億，過去一周淨買盤達
２６﹒８３億，為最多北水流入的個股。重磅內銀股亦成北水吸納對象，工行淨買盤２﹒５億，
建行淨買盤１﹒６８億。
　　吉利連跌多日後谷底反彈，單日飆升近一成，北水上周五流入４﹒２１億助慶。
　
＊騰訊終止十連跌，北水沽５千萬套現＊
　
　　沽盤方面，雖然騰訊音樂據稱押後上市計劃，但消息未有阻礙股王反彈，騰訊
（００７００）否極泰來，上周五大升８％收市，收報２８８﹒４元，同日北水沽５５１７萬食
糊，過去一周騰訊錄北水流入２﹒４億。
　　另外，融創上周五錄沽盤２﹒０４億，港交所錄沽盤９９０６萬。（ｅｎ）

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