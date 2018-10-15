【北水炒Ｄ乜】港股彈５３５點，北水流入２０億，買匯控吉利工行

《經濟通通訊社１５日專訊》港股上周四（１１日）經歷大瀉，上周五（１２日）終現大反

彈，全日急升５３５﹒１２點或升２﹒１２％，收報２５８０１﹒４９點。

北水連續五日流入港股，上周五淨流入２０﹒４９億元人民幣，其中買盤最多的個股為匯控

（００００５）、吉利（００１７５）、工行（０１３９８）、建行（００９３９）；相反沽盤

最多的個股為融創（０１９１８）、港交所（００３８８）。過去一周淨流入港股８１﹒０２億

元人民幣。

上周五全日主板成交１１１１﹒４８億元，按日減少２０﹒５％；港股通成交額

１０８﹒６３億，佔大市成交９﹒７７％。



＊北水全周流入匯控２７億＊



市況波動，匯控成為北水避風港，上周五北水淨流入匯控７﹒６７億，過去一周淨買盤達

２６﹒８３億，為最多北水流入的個股。重磅內銀股亦成北水吸納對象，工行淨買盤２﹒５億，

建行淨買盤１﹒６８億。

吉利連跌多日後谷底反彈，單日飆升近一成，北水上周五流入４﹒２１億助慶。



＊騰訊終止十連跌，北水沽５千萬套現＊



沽盤方面，雖然騰訊音樂據稱押後上市計劃，但消息未有阻礙股王反彈，騰訊

（００７００）否極泰來，上周五大升８％收市，收報２８８﹒４元，同日北水沽５５１７萬食

糊，過去一周騰訊錄北水流入２﹒４億。

另外，融創上周五錄沽盤２﹒０４億，港交所錄沽盤９９０６萬。（ｅｎ）

