《日入而息》Ａ股出現維穩聲音但仍跌，港股全日跌３５６點

《今天重點》﹡中證監開投資者座談會，劉士余稱改革要同穩信心結合；中證監停ＩＰＯ發

審一周，專家稱監管層呵護市場



《即日市況》﹡匯控騰訊挫２％，港股全日跌３５６點報２５４４５，成交８０９億



《深滬股市》﹡水到渠「不成」，滬綜指復跌１﹒４９％再失二千六關



《美元匯價》﹡意大利預算限期將至，若一意孤行歐元恐受壓；歐元最新報１﹒１５９３╱

９４，日圓最新報１１１﹒６９╱７２



《公司業績》﹡中國銀河（０６８８１）９月淨利潤跌５４％至１﹒７億元人民幣

﹡唐德影視料首三季或少賺２２％，稱受影視劇周期影響

﹡中廣核（０１８１６）首三季按國際會計準則純利跌１４﹒５％

﹡招商證券（０６０９９）９月份淨利潤按年跌２３％至３﹒３億元人民幣

﹡中信証券（０６０３０）９月份淨利潤跌３９％

﹡國泰君安（０２６１１）９月淨利潤跌４２％至４﹒１２億元人民幣

﹡中信建投（０６０６６）９月份純利按月升２倍至約２﹒３億元人民幣



《公司資訊》﹡中電﹙００００２﹚首三季總售電量按年升０﹒２％ 第三期中期股息

０﹒６１元

﹡美財政部將剝離俄鋁（００４８６）資產截止日期延長至１２月１２日

﹡華懋元朗朗城匯明開價，定價「進取中保持克制」

﹡成志控股（０１７４１）超購約４倍，下限定價

﹡東方支付（０８６１３）超購近２１倍，下限定價

﹡科通芯城（００４００）旗下硬蛋攜手雲知聲芯片開源，加快ＡＩ技術落地

智能硬件

﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）首三季電視機銷量按年升３１％，完成全年目標

８２％

﹡莎莎國際（００１７８）黃金周整體表現理想，暫看不到大幅加租情況

﹡麥迪森（０８０５７）今早起停牌，待刊發內幕消息

﹡智美體育（０１６６１）與中國足球學校簽署戰略合作協議

﹡富匯建築（０１０３４）今起招股，入場費約２７４７元

﹡賴小民卸中國華融（０２７９９）法人代表地位，新董事長王占峰接任

﹡耀才調查指約六成受訪散戶今年投資獲利少於一成

﹡佳源國際（０２７６８）９月份合同銷售額升５倍至逾２４億元人民幣

﹡皇中國際（０１６８３）股份配售完成，恢復公眾持股量要求

﹡中國能源建設（０３９９６）首三季新簽合同額近３２０３億元人民幣

﹡科勁國際（０６８２２）斥６３２萬歐元採購生產設備

﹡楓葉教育（０１３１７）截至本月中楓葉學校學生人數按年升３０％

﹡華彩控股（０１３７１）與ＧＰＬ簽合作協議，擴展肯尼亞彩票業務

﹡正恆國際（００１８５）投得鄭州市惠濟區４萬平方米地塊，涉３﹒２６億

元人民幣

﹡江山控股（００２９５）首九個月太陽能總發電量升４６％

﹡上市委員會譴責年年卡（０３７７３）違反《上市規則》

﹡英皇證券（００７１７）訂立債券配售協議，涉３年期５﹒２５％年利率債

券

﹡中盈集團控股（００７６６）附屬中盈證券擬於１１月起停止業務



《國企紅籌》﹡中石化（００３８６）在港開通首家無人超市

﹡中國人壽（０２６２８）首九個月累計原保險保費收入按年升４％

﹡四川成渝（００１０７）９月通行費收入增加８﹒６％

﹡南航（０１０５５）９月客運運力升９％，載客人數按月跌１３﹒４％

﹡中冶（０１６１８）首九月新簽合同額升１０％至４４９８﹒７億元人民幣

﹡中遠海運港口（０１１９９）９月總吞吐量按年升約１１％



《神州民企》﹡中動向（０３８１８）第三季同店銷售錄得中單位數增長

﹡平安好醫生（０１８３３）簽約全國百家三甲醫院共建「智慧醫院」

﹡昂納（００８７７）投資於ＩｎＬＣ，完善光學子系統解決方案

﹡興業太陽能（００７５０）今早起停牌，暫未知悉原因

﹡宏泰（０６１６６）斥３０億元人民幣開發孵化園

﹡榮陽實業（０２０７８）達成全部復牌條件，明日起復牌

﹡奧園（０３８８３）發行１５億元人民幣公司債獲中證監批准

﹡陽光能源（００７５７）首九個月總收入按年跌１１％



《中國要聞》﹡首三季中央工業企業利潤增３４％，高於央企整體效益

﹡國資委表示央企今年化解鋼鐵過剩產能任務已全部完成；研究第二批劃轉社

保基金企業名單；首三季央企淨利潤同比增１９％；海康威視和萬華煙台開

展「雙百行動」交流；國企和民企互惠共贏，不存在「國進民退」；國企總

體同市場經濟融合，提倡所有制中立

﹡住建部原副部長表示可先行徵收房屋空置、流轉、消費稅

﹡中央財政下達今年普惠金融專項資金１００億，增三成

﹡交通部表示加快傳統出租車經營權改革，探索實行指導價

﹡多部委促鄉村旅遊提質升級，鼓勵社會資本參與基建

﹡財政部表示因去產能政策停產停業企業免徵房產稅等

﹡９月增１２７億ＲＱＦＩＩ額度，ＱＦ額度減３億美元

﹡安徽首提水泥錯峰生產，海螺水泥稱目前仍正常發貨

﹡內地首三季新船舶訂單按年增長３３﹒２％

﹡信通院表示首三季內地手機出貨量按年跌１７％

﹡人社部表示首８月社保基金收入逾３萬億，按年增兩成

﹡報道指海航尋求出售文思海輝，與螞蟻金服等接觸

﹡央企華陽經貿債務違約，引發２０億元超短融交叉違約

﹡深圳政府設「風險共濟」資金，助降深市Ａ股質押風險

﹡麥捷科技表示已獲深圳國資委協助化解大股東質押風險

﹡人行不開展逆回購操作，降準今生效對沖ＭＬＦ到期

﹡中國華融原董事長賴小民嚴重違紀違法被開除黨籍公職

﹡中國對原產美國和日本進口氫碘酸徵收反傾銷稅

﹡美國商務部正對中國製床褥進行反傾銷調查；美國國家安全顧問：將加強美

國政府對中國的強硬態度；美嚴限民用核技術向中國出口，中廣核成重點關

注對象

﹡發改委外資司會見惠譽全球主管一行，討論外債風險等

﹡科力遠表示吉利集團成為重要戰略投資者，持股１１％

﹡海南省表示醫療機構擅自採購非掛網藥品將被處理

﹡非洲豬瘟肆虐遼寧生豬場，日內再曝３宗疫情

﹡人民日報評論指中國經濟底氣十足，創新挖潛後勁大



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒４％，報９９０１﹒１２點



《其他消息》﹡張建宗指傳召特首到立會解釋馬凱事件憲制上不適當

﹡團體發起遊行反明日大嶼計劃，警方稱５８００人參加

﹡鄧忍光高鐵遺失證件獲放行，當局強調無要求特別處理

﹡田北辰稱港鐵建議加深開鑿紅磡站月台的石屎範圍

﹡證監會修訂洗錢指引，１１月起生效；證監會擬明年諮詢港股全面實名制

﹡陳德霖稱按證公司正研究開拓新業務，涉及購買基建貸款

﹡政府表示兩家電力公司截至９月底共接獲約５００個上網電價申請；政府第

三季來自契約修訂及換地等地價收入近１６億元

﹡聶德權稱以現時社會氣氛，看不到重啟政改可有成果

﹡ＴＮＧ以２８００萬美元收購全球跨境支付平台Ｔｒａｎｇｌｏ

﹡深股通額度全日用３﹒２８億元；滬股通額度全日流走１３億

﹡梁定邦稱中港經濟基本面無大變化，小型股份良莠不齊

﹡據報恆力集團暗盤出售鰂魚涌太古城中心第３座

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